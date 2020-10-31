أنقذ الهدف الأول للفرنسي أنطوان غريزمان في الدوري الإسباني، برشلونة من خسارة ثالثة توالياً هذا الموسم، بتعادله السبت 1-1 أمام ديبورتيفو ألافيس، فيما تصدر ريال مدريد الترتيب موقتاً بفوزه السهل 4-1 على ضيفه هويسكا المتواضع والعائد حديثاً إلى دوري الأضواء في المرحلة الثامنة، التي شهدت أيضاً فوز أتلتيكو مدريد 3-1 على أوساسونا وتقدمه في الترتيب.



ورغم فوزه في دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس الإيطالي، وفرضية أريحيته باستقالة رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو، تعثر برشلونة 1-1 أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس.



وسجل لبرشلونة الفرنسي أنطوان غريزمان (63)، فيما سجل لويس ريوخا (31) هدف ألافيس.



وبالتالي بقي برشلونة في المركز 12 بثماني نقاط ومباراة مؤجلة، وبفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.



وفي المباراة الثانية، سجل هازار الهدف الأول من تسديدة رائعة (40)، ثم أضاف الفرنسي المتألق كريم بنزيمة الثاني قبل انتهاء الشوط الاول (45)، وحسم الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي المواجهة منطقيا بهدف ثالث (53)، قبل أن يسجل دافيد فيريرو هدفا شرفياً للضيوف (75) ويحقق بنزيمة الثنائية في الوقت القاتل (90).



ورفع ريال رصيده الى 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد صاحب 3 انتصارات متتالية والذي يحل على سلتا فيغو الأحد، فيما لعب الفريق الملكي مباراة أقل.



ويحاول ريال مدريد، بطل أوروبا 13 مرة (رقم قياسي)، نسيان خيبته القارية، إذ يتذيّل مجموعته بنقطة يتيمة، بعد خسارته افتتاحا أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 ثم تأخره بهدفين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني قبل اقتناصه نقطة التعادل (2-2).



لكن محليا، أعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ترتيب اوراقه بعد خسارة صادمة أمام قادش مفاجأة الموسم، وذلك بفوز كبير على ارض غريمه التاريخي برشلونة 3-1 في الدوري الاسبوع الماضي ثم صعوده إلى قمة الترتيب السبت.



ودفع زيدان بهازار (29 عاما و106 مباريات دولية) أساسيا للمرة الأولى منذ خروجه من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بعدما دخل بديلاً في مباراة مونشنغلادباخ، وذلك بعد عودته من إصابة عضلية.



واستعد ريال بافضل طريقة لاستقبال انتر الايطالي الثلاثاء في دوري الابطال، حيث يحاول احراز فوزه الاول في مسابقته المفضلة.