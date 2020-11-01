كندا: سقوط ضحايا في اعتداء بالسلاح الأبيض

العالم
1 نوفمبر 2020 () - خ.د/وكالات
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أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم بسلاح أبيض في مقاطعة كيبيك، وتوقيف مشتبه به.

وأوضحت الشرطة، أن "شخصين على الأقل قتلا وأصيب 5 آخرين في اعتداء بسلاح أبيض نفذه شخص يرتدي ملابس تشبه أزياء العصور الوسطى"، وذلك قرب مقر الجمعية الوطنية بالمدينة، وهي السلطة التشريعية بكيبيك، وذلك حسب هيئة الإذاعة الكندية. م

ن جانبها، قالت شرطة كيبيك عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه "تم إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ الاعتداء"، فيما دعت المواطنين إلى تجنب المنطقة قرب مقر السلطة التشريعية بالمدينة.

 

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