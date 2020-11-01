أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير، إلى 51 شخصا.

وتفقد نائب الرئيس التركي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، سير أعمال البحث والإنقاذ في ولاية إزمير.

هذا ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال، ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 43 قتيلا، بينهم حالة غرق، وأُصيب 896 آخرون بجروح.