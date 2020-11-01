أدلى الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الاحد بصوته على مشروع تعديل الدستور على مستوى مدرسة أعمر حيدة بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.

و قال جراد "إن هذا اليوم يعد يوما لمستقبل الجزائر الجديدة التي نتمناها جميعا لأبنائنا وأحفادنا".

وأضاف "الصوت اليوم للشعب والمواطن و لكل واحد الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده". و اعتبر الوزير الاول أن هذا اليوم المصادف للفاتح من نوفمبر يعد بالنسبة للشعب الجزائري "تاريخا عريقا و هو تاريخ الشهداء والمجاهدين و الذي استطاع من خلاله أجدادنا وآباؤنا تحرير الوطن".