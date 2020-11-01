بيان للسلطة الوطنية للانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه بإمكان الناخبين ممارسة حقهم الانتخابي ببطاقة الهوية الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر.

وأوضح بيان السلطة، اليوم الأحد، أنه تم إلغاء بطاقة الناخب ويمكن تعويضها ببطاقة الهوية الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر، عبر مكاتب التصويت، مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بغية التعرف على مراكز ومكتب التصويت المسجل به، يمكن للناخب التحقق من تسجيل اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ببلديته من خلال الولوج إلى منصة الالكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "أين ينتخب".