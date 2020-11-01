نقترح عليكم برنامج مباريات محترفينا، اليوم، رفقة أنديتهم في الدوريات الأوروبي.

في فرنسا يلتقي كل من رياض بودبوز وآندي ديلور على أرضية ميدان "جوفروا غيشار" وذلك عندما يستضيف سانت إتيان نادي مونبوليه , وقد تعرف هذه المواجهة غياب بودبوز الذي خرج من حسابات مدربه كلود بويال.

وعلى ملعب ريمون كويا ينزل نادي نيس الفرنسي بهشام بوداوي ويوسف عطال ضيفا على فريق انجي الذي يضم في صفوفه مواطنهما فريد الملالي المعاقب من قبل فريقه.

ولحساب الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي يسعى أولمبيك نيم المتواجد في صفوفه الثنائي الجزائري كريم عريبي وزين الدين فرحات للإبقاء على النقاط الثلاث بميدان ديس كوستيريس حين يواجه فريق ماتز الذي يلعب في صفوفه فريد بولحية وحارس الخضر ألكسندر أوكيجة.

نادي الإمارة الفرنسي , موناكو يستقبل على ميدان لويس الثاني فريق بوردو الذي ينشط به الوافد الجديد لصفوف الخضر مهدي زرقان. على ملعب بيار موروا الذي سبق له احتضان ودية الجزائر – كولومبيا ينزل جمال بلعمري و ناديه أولمبيك ليون ضيوفا على فريق ليل.

في اسبانيا يستقبل ريال بيتيس فريق التشي لحساب الجولة الثامنة من الدوري الاسباني ويبحث رفقاء عيسى ماندي للخروج من أزمة النتائج السلبية التي عانى منها النادي الأندلسي مؤخرا.

أما في ايطاليا يستقبل تورينو نادي لاتسيو الذي يلعب له الدولي محمد فارس. سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه على ملعب خوسيه ألفالادي نادي تونديلا الذي ينشط به كل من نوفل خاسف وعبد الجليل مديوب.