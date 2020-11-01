ثمن مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي المعسكر الإعدادي الذي قام به النادي مؤخرا.

وقال الكوكي في تصريح للموقع الرسمي للنادي على الفايسبوك : " قمنا بتربص لمدة 15 يوما خضنا من خلاله 24 حصة تدريبية , فترة التحضير كانت جد شاقة على اللاعبين لأننا رفعنا من وتيرة العمل بشكل مجهد, يوجد لدينا إصابات خفيفة جدا لا تدعو للقلق."

مضيفا :"حقيقة كنت خائفا من المباراتين الأخيرتين, بخصوص حدوث إصابات للاعبين بعد العمل الشاق الذي قمنا به , على العموم من الناحية البدنية نحن في المستوى , أشكر جميع اللاعبين على انضباطهم خلال فترة الإعداد التي جرت في سطيف وعنابة ."

وأردف المدرب التونسي :" الفترة القادمة سنعمل من خلالها على الجانب التكتيكي وسيكون ذلك عن طريق المباراة الودية التي سنلعبها تحضيرا للانطلاق الموسم."