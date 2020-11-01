تحدث المدرب السابق لنادي برشلونة كيكي ستيتن عن الفترة التي قضاها على رأس النادي وكشف عن الجانب الخفي من شخصية ميسي , في حوار خص به صحيفة " البايس " الاسبانية. كيكي قال :" هناك نجوم ليس من السهل إدارتهم من بينهم ليونيل ميسي..من أنا كي أغيره , إذا قبلوا هناك في برشلونة بهذا الوضع لسنوات فلماذا أغيره؟.

وتابع: "هناك جانب آخر غير متعلق باللاعب، وهو أكثر تعقيدا في مسألة إدارته. وهذا أمر متأصل في الكثير من الرياضيين كما رأينا في الفيلم الوثائقي (لنجم كرة السلة الأمريكي) مايكل جوردان، حيث أنك ترى أشياء لا تتوقعها، ويجعلك ترى الأشياء التي يريدها فقط، كما أنه لا يتحدث كثيرا."