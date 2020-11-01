رد الدولي الجزائري آنديه ديلور مهاجم مونبوليه الفرنسي على الانتقادات التي طالته مؤخرا وبالتحديد بعد المباراتين الأخيرتين للفريق.

ديلور قال " صحيح بداية الموسم كانت معقدة بعض الشيء , لكن بعد عودتي كنت حاسما , لقد حكموا عليا خلال المباراتين الأخيرتين , صحيح قبل مواجهة موناكو لم أكن بخير ,شعرت بأنني لست على مايرام , لهذا لم أكمل المباراة رفقة زملائي."

وأضاف "هناك البعض من الناس يقولون بأني لم أكن في المستوى , فالنسبة لمواجهة ريمس لو كانوا فقط يعرفون القليل من كرة القدم سيدركون جيدا ما معنى أن تلعب كمهاجم صريح وفريقك بتسعة لاعبين وتخسر بهدفين لصفر."

مردفا "لما أكون في وضعية سيئة أو خارج الإطار لا أخفي عنكم ذلك وأقول بأني لم أكن في المستوى ,..يقولون أن وزني قد زاد..ممازحا الصحفي..هل تود أن أنزع القميص لترى؟."

آندي ديلور أكد بأن الانتقاد البنّاء يسعده كثيرا ويعطيه الشعور بأنه قطعة أساسية من فريقه ويعتمدون عليه كثيرا. وختم ديلور حديثه خلال الندوة الصحفية :" سأقوم بغلق أفواه بعض الناس وأعرف كيف أرد."