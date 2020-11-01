انطلقت المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية لأداء العمرة، اليوم الأحد، وسط إجراءات صحية احترازية لحماية المعتمرين من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "المرحلة الثالثة في ظل انتشار وباء كورونا تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد وخارجها بداية من اليوم الأحد".

وأضاف البيان، أن المرحلة الثالثة "تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في 23 سبتمبر المنصرم، عن السماح بأداء العمرة والزيارة التدريجية مع اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة.

وبهذا الخصوص، أقرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إجراءات وقائية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما جهزت لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و 5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت أيضا أنه مع بدء المرحلة الثالثة اليوم، وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ 20 ألف معتمر يوميا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا" .

ويتم تنظيم عمليات الدخول والخروج من نقاط التجمع مع الالتزام بمتطلبات الإجراءات الاحترازية، كالخضوع لكشف درجات الحرارة عبر الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، والمسارات المحددة، لأداء الطواف والسعي، وجميع ما استحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خِدْمات الحرم المكي الشريف.