قال مدرب نادي نيم الفرنسي جيروم آربينون أن لاعب فريقه الدولي الجزائري ليس على أتم الاستعداد للعودة مجددا الى المنافسة.

وخلال ندوة صحفية قال المدرب "غياب زين الدين فرحات أثر علينا كثيرا , فمنذ بداية الموسم سجل زين الدين 3 أهداف وله تمريرتين حاسمتين ويعد الأكثر تسديدا بسبع تسديدات و11 تمريرة."

وأضاف " زينو لاعب مهم بالنسبة إلينا بالرغم من عدم تواجده معنا سنحاول القيام بدوره على أكمل وجه." تأجل عودة اللاعب السابق لاتحاد الجزائر من الإصابة قد تجعله خارج القائمة الموسعة للناخب الوطني جمال بلماضي للجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا أمام منتخب زيمبابوي.