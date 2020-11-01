تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مالا يقل عن 1,196,109 شخصا في العالم منذ أن أبلِغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة اليوم الأحد

وأصيب أكثر من 46,099,440 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 30,660,500 منهم حتى اليوم.

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت السبت 6559 وفاة و466,108 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة 776 والهند 470 والمكسيك 464.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 230,556 وفاة من أصل 9,127,109 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 3,612,478 شخصاً في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 159,884 وفاة من أصل 5,535,605 إصابة، ثم الهند مع 122,111 وفاة، 8,184,082 إصابة والمكسيك مع 91753 وفاة، 924,962 إصابة وبريطانيا مع 46555 وفاة 1,011,660 إصابة.

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 105 وفيات لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا 100 وإسبانيا 77 والبرازيل 75.

وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 85997 إصابة 24 إصابة جديدة بين السبت والأحد فيما تعافى 81004 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى اليوم الأحد 402,164 وفاة من أصل 11,316,343 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 278,774 وفاة من أصل 10,467,341 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 240,692/9,361,542 إصابة.

وسجلت آسيا 170,843 وفاة و10,573,913 إصابة والشرق الأوسط 59734 وفاة و2,558,533 إصابة، وإفريقيا 42880 وفاة و1,787,176 إصابة وأوقيانيا 1022 وفاة و34598 إصابة.