كشف المدرب الكرواتي لمنتخب زيمبابوي لكرة القدم, زدرافكو لوقاروسيتش, اليوم الأحد عن القائمة النهائية التي تضم 24 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام المنتخب الجزائري يومي 12 و 16 نوفمبر لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 (المجموعة 8).

و أجرى مدرب "المحاربين" بعض التغييرات على القائمة المؤقتة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي حيث استبعد بعض العناصر على غرار بنيو كونداي (ويلدستون/انجلترا) و موسكوي ادميرال (ليستر سيتي/انجلترا).

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم الخميس 12 نوفمبر بملعب "5 جويلية" بالجزائر (سا 30ر20) قبل التنقل إلى هاراري يوم الاثنين 16 نوفمبر (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر) لمواجهة "المحاربين".

بعد الجولة الثانية للمجموعة الثامنة, تحتل الجزائر المركز الأول بمجموع 6 نقاط أمام على التوالي زيمبابوي (4 ن), بوتسوانا (1 ن) و زامبيا (0 ن). ويتأهل الأولان عن المجموعة للمرحلة النهائية لكان-2021 بالكاميرون و التي تأجلت إلى يناير 2022 بسبب جائحة كورونا.

قائمة ال 24 لاعبا:

حراس المرمى: شيبيزيزي الفيس (باروكا/جنوب افريقيا) - مكوروفا تاتندة (ميشيغان ستارز/الولايات المتحدة الأمريكية) - تالبات شومبا (نكانا/زامبيا)

المدافعون: داريكوا تندايي (نوتنغام فوراست/انجلترا) - آدم شيكسن (نوتس فوراست/انجلترا) - هاديبي تتيناج (يني مالاتياسبور/تركيا) - موديمو آلاك (نادي شريف/ج.افريقيا) - زمورة جوردان (بورنموث/انجلترا) - لونقا ديفين (قولدن أروز/ج.افريقيا) - دزنغاي جيمي (نكانا/زامبيا) - جيريرا تنداي (دتروا سيتي/الو.م.أ)

لاعبو الوسط: ناكامبا مرفلوس (استون فيلا/انجلترا) - مونتسي مارشال (رامس/فرنسا) - بيليات خامة (كايزر شيف/ج. افريقيا) - موسونا كنولدج (اوبان/بلجيكا) - نكوبي بوتولزوي (امازولو/ج.افريقيا) - كارورو اوفيدي (بدون فريق) - روسيكي تافادزوا (زيسكو/زامبيا) - كودا ماهاشي (سوبر سبور/ج.افريقيا) - ترنسي دزوفوكامانجا (اورلاندو بيرات/ج.افريقيا) - كنغ نادولو (ديناموس/زيمبابوي).

المهاجمون: كاديويري تينوتندا (أولمبيك ليون/فرنسا) - دوبي برانس (آزام/تانزانيا) - مويو دافيد (هاميلتون/اسكتلندا).