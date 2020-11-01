خضع ما مجموعه 32 شخصا للفحص الطبي بعد إفشال محاولتهم للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من سواحل ولاية سكيكدة، حسب ما علم اليوم الأحد من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح بأن طبيب حماية المدنية عاين أفراد هذه المجموعة بعد إجلائهم من عرض البحر إلى مقر قيادة حراس السواحل بالميناء القديم بعاصمة الولاية، مردفا بأن أعمار هؤلاء الأشخاص تتراوح بين 18 و 55 سنة.

وينحدر أفراد هذه المجموعة من ولايات خنشلة وعنابة وقالمة والبويرة وسكيكدة وتبسة، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى أن الفحص الطبي أظهر بأنهم "في حالة صحية جيدة".