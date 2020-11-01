اهتز ظهيرة اليوم الأحد حي "فيلاج عبو" الشعبي الكائن بقلب مدينة سيدي بلعباس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 41 سنة ، في أعقاب تلقيه لطعنة خنجر قاتلة على مستوى القلب بعد مناوشات كلامية حدثت بينه وبين الجاني البالغ بدوره من العمر 38 سنة "الذي لم يكن سوى جاره" وفقا لما أفادت به مصادر محلية.

وكان القتيل قد استسلم للجروح البليغة التي تعرض لها وسط أسوار المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" لسيدي بلعباس أين لفظ أنفاسه الأخيرة ، فيما تمكن أفراد الأمن الحضري الأول التابعة لمديرية الأمن الولائي من توقيف الجاني لإخضاعه إلى التحقيق قبل تقديمه أمام القضاء.

وكانت الجريمة الشنعاء التي اهتزت على وقعها مدينة سيدي بلعباس مساء الأحد قد خلفت صدمة كبيرة لأهالي القتيل ومقربيه وحتى عامة الناس ، باعتبار أن الضحية معروف في الأوساط الشعبية المحلية بخصاله الحميدة وبخفة الروح.