أكد فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه يتفهم المعايير الموجهة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "بشكل جزئي فقط".

وقال كيلر لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" اليوم الأحد: "في كرة القدم خطر انتقال العدوى داخل الملعب منخفض .هل من الأفضل ترك الأطفال في المنزل حيث ربما يكون لديهم إمكانية للاحتفال بدلا من السماح لهم بالذهاب إلى التدريبات ؟".

و أشار كيلر إلى أن المدارس والحضانات ستظل مفتوحة "رغم أن الأطفال يبقون في أماكن مغلقة"، لكن الرياضات التي تقام في الهواء الطلق غير مسموح بها.

و أوضح: "الأندية الأعضاء لدينا تحلت بالمسؤولية والانضباط في الأشهر الأخيرة".

ووافقت الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات في ألمانيا على تطبيق قيود موسعة على الحياة العامة خلال شهر نوفمبر الجاري بهدف إبطاء معدل تسارع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسيكون هناك اتجاه لإقامة مباريات الرياضة الاحترافية مثل "البوندسليغا" وبطولة الدرجة الثانية لكرة القدم خلف الأبواب المغلقة لكن رياضات الهواة ينبغي تعليقها بشكل كامل بداية من الاثنين.