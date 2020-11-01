ساهم اللاعب الدولي الجزائري لنادي أولمبيك نيس، هشام بوداوي، في فوز فريقه على مضيفه أنجي بنتيجة 3-0 (الشوط الأول 2-0)، بتسجيله الهدف الثالث، اليوم الأحد لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم "ليغ 1".

وتقدم نادي نيس مبكرا في النتيجة عبر هدف روني لوباز (د 12)، قبل أن يضيف بيير ليس ميلو الهدف الثاني من ركلة جزاء (د 23) ويحسم بذلك الشوط الأول للزوار.

وفي المرحلة الثانية، دفع المدرب الفرنسي باتريك فييرا بوسط الميدان هشام بوداوي، والذي تمكن بعد عشر دقائق فقط من دخوله أرضية الميدان من توقيع الهدف الثالث (د 77) بعد تمريرة من زميله الفرانكو-جزائري أمين غويري.

بفضل هذا الفوز الثمين، احتل فريق الجنوب الصف الرابع مؤقتا لجدول ترتيب "الليغ 1" برصيد 17 نقطة، بفارق أربع خطوات عن المتصدر وحامل اللقب، باريس سان جيرمان (21 ن).

وتحصل بوداوي (20 سنة) على علامة 7.2 من موقع "صوفا سكور" المتخصص، ليسجل عودة قوية إلى صفوف أولمبيك نيس، بمناسبة أول مشاركة في البطولة الفرنسية هذا الموسم، عقب خوضه الخميس الماضي لدقائق معدودة ضمن منافسة الدوري الأوروبي، وذلك بعد غيابه عن المنافسة الرسمية منذ مطلع أوت الفارط بسبب إصابة في الركبة.

بالمقابل، اكتفى مواطنه يوسف عطال بالدخول بديلا في الدقيقة الـ85، بعدما قدم الظهير الأيمن الجزائري مردودا طيبا في المنافسة الأوروبية، وسمه بتمريرة على طبق من ذهب للمهاجم غويري الذي سجل الهدف الوحيد في المقابلة (1-0) يوم الخميس.