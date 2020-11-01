انتهى مساء اليوم الأحد على الساعة السابعة الاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ليشرع بعدها مباشرة في عملية فرز الأصوات.

وقد تم اغلاق عملية التصويت والشروع في الفرز طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وقد جرت العملية الانتخابية عبر 13.236 مركز انتخابي موزع على 13.193 مركز متواجد بمختلف الولايات و43 مركزا يتواجد خارج الوطن.

وتشمل هذه المراكز إجمالا 61.108 مكتب انتخابي موزعا على 60.752 مكتب بأرض الوطن (من بينها 139 مكتب متنقل) و 356 مكتب متواجد في الخارج.

وبخصوص المؤطرين، فقد بلغ عددهم الاجمالي 58.286 مؤطر على مستوى مراكز التصويت و 386.422 مؤطر على مستوى مكاتب التصويت، يضاف إليهم 966 ملاحظا معتمدا موزعا على 811 مكتب، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

محمد شرفي، الذي أوضح بأن اعتماد المواطنين كملاحظين متطوعين للعملية الانتخابية يعد سابقة من نوعها في الجزائر.