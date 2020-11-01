أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الاحد، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة أربعة أيام لمواجهة تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري في العاشر من نوفمبر الجاري، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة أربعة أيام ينتهي في 15 من الشهر ذاته، لمواجه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن التعليم عن بعد في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما سيتم إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، وابتداءً من يوم غد الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم , تسجيل 3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75866 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية, مشيرة إلى أن 1553 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 37 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 866 حالة.