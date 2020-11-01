وفقا لبحث أجرته شركة الأبحاث العالمية (IDC)، يبدو أن سوق الهواتف الذكية العالمي يظهر علامات انتعاش، حيث تجاوزت شحنات الهواتف الذكية العالمية 353 مليونا في الربع الثالث من العام الجاري، وهو يقل قليلا عن المستويات المسجلة في العام السابق، لكن يبدو أن بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية تعافت أكثر من غيرها.



فقد كان ذلك الربع إيجابيا بالنسبة لشركة سامسونغ (Samsung)؛ فرغم نموها بنسبة 2.9% فقط على أساس سنوي، فإن هذا كان كافيا لاستعادة مركز الصدارة في سوق الهواتف الذكية من هواوي (Huawei)، وشحنت الشركة الكورية الجنوبية 80.4 مليون وحدة، شكلت 22.7% من حصة السوق.



وهذه المرة، لم يكن موقع سامسونغ محل نزاع أيضا، حيث أكدت شركتا تحليل السوق "كاناليس" (Canalys) و"كاونتربوينت" (Counterpoint) أن سامسونغ هي أفضل صانع للهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2020، مع استمرار تراجع هواوي.



فإلى جانب تفاقم معاناة الشركة الصينية في الغرب، فقد انخفضت أيضا الشحنات في وطنها الأم؛ فرغم أنها كانت معقلا لهواوي فإن الشركة شهدت انخفاضا في الشحنات الصينية بنسبة 15%، وفقًا لمؤسسة "آي دي سي".



وتشير بيانات كاناليس أيضا إلى أن شحنات هواوي انخفضت بنسبة 25% على أساس سنوي في أوروبا، ومع أن هواوي ما تزال تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم، فإن شاومي تهدد بإسقاطها مرة أخرى.



فقد شهدت شاومي نموا سنويا بنسبة 42%، حسب بيانات "آي دي سي"، متجاوزة شحنات آبل للمرة الأولى، لتحصل بذلك على نسبة 13.1% من حصة السوق العالمية.



وهذا النمو القياسي ملحوظ بشكل خاص بالنظر إلى أنها شحنت نحو مليوني وحدة أكثر من شركة فيفو (Vivo) الصينية، التي احتلت المرتبة الخامسة قبل الوباء. وكان نمو شاومي مدعوما باستعادة الطاقة الإنتاجية في الهند، مما يعكس أيضا أداء الشركة في ذلك البلد.