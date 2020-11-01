بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء العام حول مشروع تعديل الدستوربولاية ڨالمة، بعد إعلاق صناديق الاقتراع ، 26.60 بالمائة حسبما علمناه من الدكتور حميد حملاوي ، المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات لولاية ڨالمة.



ويقدر الوعاء الانتخابي لولاية ڨالمةبـ379723 ناخبا،يتوزعون على 226 مركزا انتخابيا ، بمجموعه 1051مكتب اقتراع ، و8487 مؤطرا بين مؤطري المراكز والمكاتب عبر إقليم الولاية .



وعرفت العملية الانتخابية سيرا عاديا، منذ انطلاقها في حدود الثامنة صباحا ، حسب المشرفين ، الذين حرصوا على توفير البروتوكول الصحي ، من تعقيم من وكمامات للمؤطرين وأيضا للمنتخبين الذين لايتوفرون على أقنعة واقية (كمامات) ،ورسم لأروقة المرور داخل المراكز والمكاتب التي راعت عدة شرائح ومنها كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ،بحسب ما أكده لنا الدكتور حميد حملاوي، وما وقفنا عليه ببعض المراكز، كما في مركز فاطمة الزهراء رڨّي بمدينة قالمة، الذي عايناه حوالي الساعة 15 ووقفنا داخله على صمت شبه مطبق ، بسبب عدم إقبال الناخبين وقتذاك ، حيث لم تتجاوز النسبة المئوية للمشاركين داخله الـ11.36 لدى معاينتنا للعملية الانتخابية داخله.



وحملت منشورات وتصريحات لمؤطرين امتعاضا من الوجبة الغدائية الباردة ، المتمثلة في قطعتي خبز وعلبتي تونة وشوكلاطة وقاطو وحبتي موز وقارورتي مياه معدنية صغيرة وعلبتي عصير كرتونيتين ، فضلا عن علبتي جبن حسبما علمناه من مؤطرين وما شاهدناه في منشورات على الفايسبوك هذا المساء.