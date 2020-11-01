بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني في الاستفتاء على تعديل الدستور 23.7 بالمائة حتى اغلاق مكاتب الإقتراع على الساعة السابعة مساء (19:00)، حسب ما أعلنه اليوم الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.



وأضاف شرفي قائلا أن هذه النسبة تعادل 5.586.259 ناخبا.



وكانت نسبة المشاركة على الساعة 17:00 بعد الزوال قد بلغت 18.44 بالمائة، أي ما يعادل 4.347.023 ناخبا.



للإشارة، يبلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية (بعد انتهاء فترة الطعون) 24.475.310 مواطن من بينهم 23.568.012 مقيمين في أرض الوطن إلى جانب 907.298 مواطن من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.