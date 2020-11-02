تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بصورة كبيرة، بفعل المخاوف من اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 3% تقريبا، بسبب المخاوف من ضعف الطلب على الوقود مع اتساع إغلاقات أوروبا، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 10: 08 بتوقيت الجزائر، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم جانفي منخفضة 1.41 دولار بما يعادل 3.72% إلى 36.53 دولاراً للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط1.51 دولار أو 4.22 % لتسجل 34.28 دولاراً للبرميل.

وانخفض برنت بما يصل إلى 5.8 بالمائة وغرب تكساس بما يصل إلى 6% في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ ماي.

وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير.

وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للنفط للمرة الأولى في عامين، وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر المنقضي. ومن المتوقع صدور مسوح الصناعات التحويلية لمنطقة الأورو والولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.