أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مدينة إزمير يوم الجمعة الماضي، إلى 81 شخصا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الإثنين، في بيان إن 743 شخصا استكملوا العلاج وغادروا المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال.

وأوضحت "آفاد" أن 219 شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات. وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة إن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين.

وصرح وزير البيئة والتحضر التركي، مراد كوروم، أمس الأحد، بأن أكثر من 40 مبنى متعدد الطوابق في إزمير دمر بالكامل أو أصبح غير صالح للسكن نتيجة الزلزال القوي الأخير في غرب تركيا.

وقال كوروم للصحفيين: "تم استكشاف إجمالي 2234 مبنى بعد الزلزال. ودمر ما يصل إلى 41 مبنى بالكامل أو لحقت بها أضرار جسيمة، وتضرر 1041 مبنى جزئيا".

وبحسب الوزير، سيتم دفع تعويضات للمواطنين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن بمبلغ 3600 دولار، بينما سيحصل أقارب الضحايا على 1200 دولار.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجة، الجمعة الماضية، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا و اليونان.