أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، اليوم الإثنين، عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وحسب شرفي فقد بلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 66.8 في المائة، فيما بلغ عدد المصوتين بـ"لا" 33.2 في المائة.

وكان شرفي قد أعلن، أمس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور حسب الإحصاء الأولي على المستوى الوطني بلغت 23.7 بالمائة عند غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السابعة مساء مما يمثل 5.586.259 مصوت.