أسفرت النتائج الأولية للاستفتاء الدستوري التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين، عن تبني المشروع تعديل الدستور بعدما تفوق عدد المصوتين لصالحه على معارضيه، في استحقاق تميز بنسبة مشاركة ضعيفة.

وحسب ما كشف شرفي بلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 3.355.518 صوت بنسبة 66.80 في المائة من الأصوات المعبر عنها، مقابل 33.20 في المائة للمصوتين بـ "لا " أي ما يعادل 1.676.867 صوت.

وأضاف شرفي أنه تم تسجيل 5.636.172 ناخب من بينهم 45.071 من الجالية الجزائرية في الخارج، أي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 23.7 في المائة وهي من بين الأضعف في تاريخ الجزائر.

وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 5.023.385 صوت، إضافة إلى 633.885 صوت ملغى، فيما تبقى 407 أصوات متنازع عليها في انتظار أن يفصل فيها المجلس الدستوري لاحقا.

للإشارة، بلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية 24.475.310 ناخب من بينهم 907.298 من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على ثاني موعد انتخابي لها بعد رئاسيات 2019، الإعلان عن النتائج الأولوية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في مدة أقصاها 10 أيام حسب ما ينص عليه القانون.

وفي إطار هذه العملية، يتم إرسال نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري حسب القانون العضوي لنظام الانتخابات، الذي يقوم بدراسة الطعون أن وجدت والفصل فيها، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية.

ولاحقا، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.