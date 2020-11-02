سيشرع وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارميان في زيارة إلى الجزائر الأسبوع المقبل، حسب ما نقلت الصحافة الفرنسية.

وحسب قناة "بي.أف.أم" فإن الوزير الفرنسي سيبدأ جولة إلى كل من مالطا، تونس والجزائر ابتداء من يوم الجمعة.

وتأتي هذه الزيارة بعد الهجمات الأخيرة التي عرفتها فرنسا على خلفية الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة الاعتداء على كنيسة في مدينة نيس الذي كان منفذه مهاجر غير شرعي تونسي.

وحسب نفس المصدر سيعرض دارميان على السلطات في تونس والجزائر قائمة من رعايا البلدين ترغب فرنسا في ترحيلهم من أراضيها.