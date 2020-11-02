أطلقت منظمات في محافظة جنين بفلسطين المحتلة، اسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، على أحد شوارعها الرئيسية، تقديراً لدعمه ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن إطلاق التسمية الاحتفال بها تم بمبادرة من فصائل منظمة التحرير في جنين واللجنة الشعبية للاجئين، والهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب، وجمعية إنسان للعمل الوطني، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبد الله قبها، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، ورئيس جمعية إنسان للعمل الوطني العقيد فداء تركمان، وممثلين عن اللجنة الشعبية للاجئين، وحركة فتح إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني، والمؤسسات المدنية والأمنية والشعبية والإعلامية واتحاد المرأة الجزائرية في فلسطين.

وألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة، أشادت بدور الجزائر ودعمها للقضية الفلسطينية، والرئيس الراحل هواري بومدين صاحب مقولة "الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".