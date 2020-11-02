أشاد موقع أولمبيك ليون الفرنسي بمدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري الذي سجل أول ظهور له بقميص فريقه الجديد أمام نادي ليل في المواجهة التي احتضنها ملعب بيار موروا.

وكتب الموقع الرسمي للنادي على تويتر :" أولى الدقائق الصلبة لجمال بلعمري بقميص أولمبيك ليون."

وأرفق بعض الصور للتدخلات الناجحة له أمام المنافس.

وحظي المدافع السابق لنادي الشباب السعودي بثناء كبير من قبل المدرب رودي غارسيا و زملائه في النادي وحتى في المنتخب الوطني من خلال توجيه عبارات التهاني والدعم لبن العمري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة و كذلك مواقع التواصل الاجتماعي.