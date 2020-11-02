اهتز، ليلة أمس، حي وادي الطلبة بالضاحية الغربية لمدينة تيارت، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر طعنا بسكين من طرف شاب آخر.

وعلم من مصادر مطلعة، أن الضحية ( ش. سفيان، 31 سنة) تلقى طعنة واحدة على مستوى القلب كانت سببا في وفاته، في حادثة كان وسط التجمع السكني المعروف بوادي الطلبة، مسرحا لها، على مقربة من محطة توقف سيارات النقل الجماعي، ولم تحدد أسباب الجريمة التي تباينت حولها الروايات فيما تحدث محيط المغدور عن محاولته فك نزاع بين الجاني وشاب آخر، في انتظار نتائج التحقيق الأمني المفتوح من طرف مصالح الأمن، اعتمادا على تقرير الطبيب الشرعي عقب خضوع جثة الضحية لعملية التشريح بمصلحة حفظ الجثث لمستشفى يوسف دمارجي.

إلى ذلك أوقفت مصالح الأمن الجاني، حسب بعض المصادر، الذي يجري التحقيق معه حول الأسباب الكامنة وراء الحادثة التي أعقبتها ردود أفعال مستنكرة الجريمة.