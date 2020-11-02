علق رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي ،على تصرف وزيرة التضامن، كوثر كريكو خلال إدلائها بصوتها خلال الاستفتاء على الدستور.

وقال شرفي أن أي إنسان يدلي بحقه في التصويت ويدخل المكتب فهو مواطن جزائري. وتابع أن الكيفية التي يعبر بها تحسب له أو عليه، ولكن لا يمكن القيام بحراسة مشددة على كل شخص يدخل للتصويت.

وأضاف شرفي "هذا التصرف فردي ويبقى مجرد تصرف فردي لا يحسب على السلطة ولا على مؤطري المكتب".

وكانت الوزيرة كريكو قد رفضت أخذ ورقة "لا" خلال عملية التصويت مكتفية بورقة "نعم" قبل الإدلاء بصوتها.