توفي الأستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماع، علي الكنز ليلة الأحد إلى الإثنين بمدينة نانت الفرنسية عن عمر ناهز 74 سنة على إثر مرض عضال، حسبما أعلنه أقرباؤه.

وشغل الراحل الذي ولد سنة 1946 بسكيكدة منصب أستاذ مساعد في الفلسفة بجامعة الجزائر (1970- 1974) ثم بروفيسور في علم الاجتماع بنفس الجامعة إلى غاية 1993.

كما شغل الفقيد منصب مدير مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية بالجزائر العاصمة. وبعد أن عمل كأستاذ مشارك بجامعة تونس، استقر علي الكنز في جامعة نانت الفرنسية منذ 1995 حيث كان يشتغل بصفته أستاذ في علم الاجتماع.

وشغل الراحل العديد من الوظائف في الجمعية العربية لعلم الاجتماع وكذا بمجلس التنمية والبحث في العلوم الاجتماعية بإفريقيا علاوة عن منصب مستشار علمي مكلف بمحور "العلم والمجتمع" لدى جامعة أمريكية.

وللفقيد عدة مؤلفات منها "الاقتصاد في الجزائر" (1980) و "الأساتذة المفكرون" (1985) و "الجزائر والحداثة" (1989) و "الصدفة والتاريخ" (1990) و "على مر الأزمة" (1993) و "غرامشي في العالم العربي" (1994) و "كتابة المهجر" (2009). كما أنجز علي الكنز العديد من المساهمات في الصحافة الجزائرية والمجلات العلمية.