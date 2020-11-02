علقت حركة "حمس" على نتائج الاستفتاء الدستوري التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، اليوم الإثنين.

وقالت الحركة في بيان لها أن "نسبة المشاركة المتدنية وحجم الرفض للدستور بمختلف أنواع التعبير عن ذلك تسقط مصداقيته وتفقده شرعيته السياسية والشعبية رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره".

واعتبرت الحركة ـ حسب نفس البيان- أن جبهة الرفض جبهة واحدة وهي جبهة واسعة جدا فاقت 85 % من الكتلة الناخبة في هذا الاستفتاء، داعية هذه الجبهة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل.

وحسب البيان فإن نتيجة الاستفتاء "تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور كما تم الإعلان عنه وبما يحفظ البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده".

ودعت الحركة الجميع إلى القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد والتأمل في خطورة الوضع والسعي الجاد إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية.