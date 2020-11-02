تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من حجز 12.05كلغ من مادة البارود، حسب ما أفادت اليوم الإثنين من خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضحت ذات الخلية بأنه تم تجسيد هذه العملية بعد تحصل عناصر فرقة الإجرام على معلومات تفيد بقيام أشخاص بنقل كمية من البارود باستعمال مركبة ليتم بعد ذلك وضع خطة أمنية أفضت إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 23 و 27 سنة على متن مركبة بأحد شوارع مدينة أم البواقي.

وبعد تفتيش مركبتهما تم العثور على كمية من البارود وزنها 12.05 كلغ بالإضافة إلى 39 خرطوشة بنادق صيد عيار 16 . كما أسفرت التحقيقات في القضية عن توقيف شخصين آخرين متورطين يبلغان من العمر 28 سنة.

وقد أنجز للمشتبه فيهم ملف جزائي قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية عن قضية "حيازة و نقل و تخزين مواد حساسة تدخل في صناعة المتفجرات، حمل و حيازة و نقل ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا".