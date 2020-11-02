أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة أحد مدافعي الفريق، بفيروس كورونا، قبل ساعات من مباراة إنتر ميلان. وقال النادي الإسباني في بيان رسمي نشر على تويتر"أن مدافعه، إيدر غابريال ميليتاو، مصاب بفيروس كوفيد 19 بعد ثبوت ايجابية الاختبارات الطبية التي خضع لها اللاعبون قبل 48 ساعة من اللقاء الأوروبي.

وأشار ريال مدريد إلى أن جميع عينات اللاعبين في الفريق الأول والجهاز الفني والعاملين قد جاءت سلبية باستثناء ميليتاو. وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أنه إذا لم يجر اللاعب اختبارا جديدا، وتظهر نتيجته سلبية قبل ست ساعات من بدء المباراة، سيتأكد غيابه عنها.. ويشترط يويفا إجراء اختبار كورونا قبل يوم أو يومين، من كل مباراة في دوري أبطال أوروبا، لكن ظهور عينة إيجابية في ريال مدريد، أجبرهم على إجراء الاختبار الآن، لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الحالات.