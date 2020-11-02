قال المدير الرياضي لفريق اتحاد الجزائر عنتر يحيى بأنه لا يوجد أحد يمكنه فرض علينا اسم لاعب معين.

وفي حوار خص به الموقع الرسمي للنادي على الفايسبوك أكد "هناك رسالة مهمة أريد إيصالها لا يوجد أحد يمكنه فرض اسم لاعبه عن طريق صفحات الفايسبوك"، مضيفا "إذا كان هناك لاعب تكلمت معه أنا والمدرب ولدي رقمه سأتصل به مباشرة، كل يوم هناك اسم متداول، هناك لاعبين لا أعرفهم أصلا، ولا أحد يفرض لاعبه على الفريق لا بالفايسبوك ولا بشيء آخر." وقال عنتر يحيى في تقييمه لفترة التحضيرات التي يجريها الفريق والانتدابات التي قام بها "استفدنا من تسريح بعض اللاعبين حيث سجلنا مغادرة 11 لاعبا وانتداب 10 آخرين هناك توازن تقريبا بينهما، اللاعبون المغادرون سمح لنا بالاقتصاد في النفقات، لأنهم لاعبون لن يكونوا ضمن مشروعنا الرياضي مستقبلا في المقابل أردنا بعض اللاعبين وقمنا بانتدابهم."