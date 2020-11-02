قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي أن الجزائر كسبت دستور "حلال"، مبررا نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء بظروف تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأكد شرفي خلال ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" أن تعديل الدستور وباعتباره حجر أساسي لبناء جزائر جديدة جاء استجابة لما تحققه مطالب الحراك الشعبي ويعمل على تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون.

وأضاف شرفي أن تعديل الدستور يجسد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استشارة الشعب حول التعديلات الدستورية منوها بالآداء المسجل خلال الحملة الانتخابية التي ارتقت حسبه إلى مستوى آمال وتطلعات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأردف المتحدث "في الرئاسيات كسبنا رئيس حلال وفي الاستفتاء كسبنا دستور حلال". ونوه شرفي بإقبال المواطنين لتلبية الواجب الوطني رغم الجائحة الصحية للبلاد، معتبرا أن نسبة 23 بالمائة بالنسبة للظروف التي سادت العملية وتفشي الفيروس هي برهان عن التفاف الشعب حول التغيير.

وحسب نفس المسؤول فإنه لا يمكن مقارنة نسبة المشاركة في الرئاسيات الماضية مع نظيرتها في الاستفتاء على الدستور.