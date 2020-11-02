اعتصم نهار اليوم الإثنين أطباء وعمال شبه الطبي في المركز الاستشفائي الجامعي، فرانتز فانون سابقا بالبليدة، خاصة العملين بمصالح استقبال وعلاج المرضى المصابين بأعراض فيروس كوفيد 19 ، ضد قرار إلغاء أحقيتهم في عطلة الحجر الصحي، و التي كانت محسوبة بـ 15 يوما ثم تقليصها إلى 7 أيام. وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال لم يتم العدول عن القرار غير المقبول.

وعبر ممثلون عن أسرة الجيش الأبيض في البليدة بشأن الحركة الاحتجاجية لـ "الخبر"، أنه من غير المعقول، أن يتم حرمانهم من العطلة التي كانوا يستفيدون منها، بحكم عملهم في وسط وبائي، أقرته المصالح الوصية، والتي انبثقت في عز الأزمة الصحية الجارية ، ثم أنهم بقرار منع عنهم الانعزال في الحجر الصحي ،للمدة المتفق عليها، وهي في أقل الأحوال 7 أيام، سيتسببون في انتشار العدوى في حال ظهور أعراض المرض بينهم، خاصة وأن مصالح بالمستشفى الجامعي، عرفت وتعرف حالات إصابات مؤكدة بالفيروس خلفت حتى وفيات بينهم نتيجة ذلك، وهم يرفضون أن يكونوا سببا في نشر العدوى لأي كان بمن فيهم عائلاتهم .

و تساءلوا في السياق عن تطبيق مثل هذا القرار في البليدة، بينما بقية المراكز والوحدات الاستشفائية عبر تراب ولايات الوطن، لا تزال تطبق إجراء عطلة الحجر الصحي، فيما هم يستثنون منها، وهو ما اعتبروه بالأمر غير المقبول وغير العادل . "

واتصلت "الخبر" بمدير الصحة للتوضيح، لكنه اعتذر لتواجده في اجتماع. وفي السياق، علمت "الخبر"، أنه تم الاستنجاد بالطاقم الطبي لدى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في أولاد يعيش، للعمل بمصلحة جديدة بفرانتز فانون، تتسع لـ 50 سريرا، للتكفل بالمرضى المصابين ما يترجم الارتفاع في حالات الإصابات بالولاية