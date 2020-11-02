توفي مساء أمس الأحد الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية بن عمر بوزغود بمستشفى القبة بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما علم لدى عائلته.

و كان كل المسار المهني للراحل بن عمر بوزغود عميد الصحفيين الجزائريين بوكالة الأنباء الجزائرية منذ 1963 حيث تولى منصب رئيس تحرير القسم الدولي. واشتغل أيضا كرئيس تحرير بالمكتب الجهوي لوكالة الأنباء الجزائرية، بوهران ثم مراسل للوكالة في باريس سنة 1969 .

وسيوارى الفقيد الثرى اليوم الاثنين بمقبرة بن عمر بالقبة بالجزائر العاصمة.