سجلت الجزائر 302 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الإثنين.

وبهذا بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد 58574 إصابة.

كما تم تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي االإصابات بالفيروس إلى 1981.

فيما تماثل 182 شخصا للشفاء، ليرتفع عدد حالات التشافي من الفيروس إلى 40577 حالة.

و ختم المصدر أن 46 مريضا متواجدون بمصلحة العناية المركزة.