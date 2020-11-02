توفي ستة (6) أشخاص و أصيب 295 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور وقعت خلال الـ 48 ساعة الاخيرة، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الحماية المدنية.

و سجلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة (ما بين 31 أكتوبر و 2 نوفمبر) حالتي (02) وفاة اختناقا بالغازات السامة بولايتي عنابة وتيزي وزو وتقديم الإسعافات الأولية لـ 07 أشخاص مختنقين بغاز احادي الكربون, المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام في ولايتي قسنطينة والبويرة.

و تم التكفل بالضحايا ونقلهم في حالة مقبولة إلى المركز الصحية.