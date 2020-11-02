نجح رجال الإنقاذ، اليوم الاثنين، في انتشال طفلتين على قيد الحياة من أسفل أنقاض مبان منهارة بمحافظة إزمير التركية، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من زلزال قوي تعرضت له البلاد.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية إن طفلة تبلغ ثلاثة أعوام كانت تحت الأنقاض و أُنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزّة الأرضية و نقلت إلى المستشفى، بحسب "فرانس برس".

وقبل ساعات، انتشل رجال الإنقاذ فتاة أخرى حيّة، من أسفل أنقاض مبنى آخر، بحسب هيئة إدارة الكوارث.

وأعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضي غرب البلاد، وخاصة ولاية إزمير، إلى 91 قتيلا بعدما أشارت حصيلة سابقة الى 81 قتيلا.