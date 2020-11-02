إصابة 11 لاعبا من أياكس أمستردام بكورونا

رياضة
2 نوفمبر 2020 () - واج/س.أ
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أعلن نادي أياكس الهولندي عن قائمته التي تستعد لمواجهة ميتيلاند الدنماركي، في إطار مباريات المجموعة الرابعة من منافسات رابطة  أبطال أوروبا و التي غاب عنها 11 لاعبا  بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية عينتهم.

  وأصدر أياكس بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه أن الفريق سوف يسافر إلى الدنمارك لخوض المباراة بقائمة تضم 17 لاعبا فقط، ولم يكشف عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

   وحقق فريق أياكس الهولندي، فوزا عريضا على نظيره فينلو، بنتيجة 13-0، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة السادسة من منافسات البطولة الهولندية.

واستعاد فريق أياكس عافيته بعد هزيمته في رابطة أبطال أوروبا مؤخرا، أمام ليفربول، بهدف نظيف في عقر داره، لينجح في الانتفاض أمام فينلو بنتيجة مدوية.

 كما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، المباراة التي جمعت فريقي أياكس الهولندي وأتلانتا بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة لرابطة أبطال أوروبا.

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