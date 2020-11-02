أحبطت مصالح الدرك الوطني ببوزجار (ولاية عين تموشنت) ليلة الأحد إلى الإثنين محاولة للإبحار السري وتم توقيف 4 مرشحين للهجرة غير الشرعية، حسبما علم اليوم الإثنين لدى ذات السلك الأمني.

و تمت العملية بناء على معلومات أولية مفادها وجود مخطط للهجرة غير الشرعية انطلاقا من الشريط الساحلي لولاية عين تموشنت، حيث أسفرت التحريات الميدانية لعناصر الدرك الوطني عن العثور بغابة محاذية لشاطئ بوزجار على 4 أشخاص على أهبة الاستعداد للانطلاق في رحلة إبحار سري، حسب ذات المصدر.

و سمحت ذات العملية بحجز زورق مطاطي مزود بمحرك و 8 صفائح معبأة بالبنزين إضافة إلى سترات نجدة و بوصلة لتحديد المسار، وفق ما أشير إليه.