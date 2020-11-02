تمكن أعوان الأمن الحضري الثالث لأمن ولاية الأغواط من وضع حد لنشاط سيدة تبلغ من العمر 35 سنة، تمتهن سرقة أقراط الفتيات من آذانهن، بعد تلقي شكاوى من أشخاص تعرضت بناتهم القاصرات البالغات من العمر 6 و8 سنوات.

وسمحت التحريات في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيها التي تم توقيفها واعترافها ببيع المسروقات، ليتم بعد استيفاء الإجراءات الجزائية تقديمها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط الذي أحال الملف على قاضي الحكم وفق إجراءات المثول الفوري ومعاقبتها بعام حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار.