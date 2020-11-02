تمكنت مصالح الحماية المدنية لوحدة قطاع بلدية عمر بولاية البويرة زوال اليوم من انتشال جثة شخص وإنقاذ آخر من الموت المحقق من بئر بعمق 15 متر ببلدية عمر .

وقال الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "على الساعة 15:15 تدخلت إسعافات وحدة القطاع ببلدية عمر 23 كلم غرب مقر ولاية البويرة، من أجل إنقاذ ضحيتين من بئر بعمق 15 متر تم إخراج الضحية الأولى و إنقاذه من الموت تم اسعافه و نقله على جناح السرعة إلى المستشفى و هو من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة فيما تم انتشال الضحية الثانية متوفي من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة".