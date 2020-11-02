أعلنت وزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات عن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، وذلك يوم غد الثلاثاء حيث ستدوم طوال فترة الخريف والشتاء، حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الاثنين.



وأكدت الوزارة على توفر اللقاح على مستوى مؤسسات الصحة العمومية والوكالات الصيدلانية، مذكرة أنه “كل فصل خريف يصاب آلاف الأشخاص في الجزائر بالأنفلونزا الموسمية” إذ يبقى التلقيح “الحل الأنجع” للوقاية من تعقيدات هذه الانفلونزا.



ويوصى بالتلقيح سيما بالنسبة لفئات السكان الذين يعتبرون الأكثر عرضة للإصابة بتعقيدات على غرار الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق والكبار والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرضى القلب والرئة وكذا الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العضوية (السكري والسمنة وغيرها) وأمراض الكلى وتلك المرتبطة بنقص المناعة المكتسب أو الخلقي.



وبالنسبة لهذه الفئة المرضية يوجه التلقيح بالدرجة الأولى للمرضى الذين قاموا بعملية زرع أحد الأعضاء أو المصابين بورم كامن أو فقر الدم المنجلي, علاوة على النساء الحوامل و مهنيي قطاع الصحة.



وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة تجديد التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية كل سنة بالنسبة لجميع الأشخاص الأكثر عرضة لأن الفيروس المتسبب فيها يتغير من موسم لآخر، مطمئنة على توفر اللقاح بمراكز التلقيح المعتادة التابعة للمؤسسات الصحية العمومية حيث سيكون مجانيا.



وأوضح نفس المصدر أنه يمكن كذلك الحصول على اللقاح على مستوى الصيدليات مضيفا أنه يتم تعويضه من قبل الضمان الاجتماعي بالنسبة للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.