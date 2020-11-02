اتفقت رسميا ادارة فريق جيل عين الدفلى الصاعد هذا الموسم الى بطولة المحترف الثاني بناصر ابراهمي 26 سنة مهاجم اتحاد شلالة العذاورة الناشط في الجهوي الثاني لرابطة البليدة ، ويراهن زاوي سمير اللاعبين الدولي السابق و مدرب للجيل هذا الموسم على امكانيات بناصر للبروز في المحترف الثاني و تقديم الاضافة اللازمة للخط الامامي خاصة وان اللاعب خريج مدرسة الاتحاد و سبق وان تقمص الوان فريق شباب بني سليمان الموسم واحد اختير كاحسن هدافا الاتحاد الموسم الفارط، و في تصريح الخبر قال ابن الشلالة انه سعيد بانضمامه للجيل و يعتبره بوابة لانطلاقة جديدة لمشواره الرياضي في بطولة المحترف ، مع الاشارة ان زاوي سمير حينما اشرف على تدريب اولمبي الشلف كان وراء انتداب بودينة عبدالله خريج مدرسة اتحاد شلالة العذاورة قادما من اتحاد البليدة حيث لعب موسمين للاولمبي قبل ان ينتقل الموسم الماضي الى اتحاد عنابة.