تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص أعمارهم تتراوح بين العقد الثالث والرابع، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 777 قرصا ، بالإضافة الى مبلغ مالي قدره أكثر من 59 مليون سنتيم، هواتف نقالة كانت تستعمل في الاتصال بين أعضاء الشبكة الإجرامية، أسلحة بيضاء مختلفة الاحجام.



بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف بموجب إجراء قضائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.



