يدلي الأمريكيون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والكونغرس ومجلس الشيوخ، والعديد من عمليات الاقتراع المحلية على مستوى الولايات، حيث يتنافس الرئيس دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على البيت الأبيض.

وفي وقت يشهد فيه السباق للوصول إلى البيت الأبيض تحطيمًا للأرقام القياسية، بدءًا من أعداد المشاركين في التصويت المبكر، وصولًا إلى الإنفاق على الإعلانات السياسية، يتجه الأمريكيون اليوم إلى صناديق الاقتراع، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. ويحق لـ 230 مليون أمريكي التصويت في الانتخابات الرئاسية، ويتوقع أن تشارك نسبة قياسية منهم في انتخابات عام 2020، وما يعزز هذه النظرية هو تجاوز نسب التصويت المبكر الأرقام التي سجلت في الدورات السابقة، إذ فضل العديد من الناخبين ملء بطاقات الاقتراع التابعة لهم مسبقًا لتجنب الوقوف في طوابير طويلة يوم الانتخابات، التي تجري في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويتوقع الخبراء أن تتجاوز نسبة الإقبال، بسهولة، حاجز 138 مليون صوت، التي نجحت انتخابات 2016 باستقطابها.

وركز المتنافسان على الرئاسة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، جهودهما في آخر يوم لحملتيهما الانتخابية، وطالب ترامب بكشف نتائج الانتخابات في يوم الاقتراع نفسه، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع العنف.

ودعا الرئيس الأمريكي ترامب إلى إعلان نتائج الانتخابات في ليل الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وأكد أمام تجمع انتخابي في ميشيغان أنه سيبقى 4 سنوات إضافية في "المكان المميز المسمى البيت الأبيض".

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب أبلغ مقربين منه عزمه على إعلان فوزه المبكر في ليل الثلاثاء إذا وجدت مؤشرات على تقدمه على منافسه الديمقراطي.

وندد بايدن خلال لقائه مؤيديه في فيلادلفيا، بملاحقة مناصري ترامب إحدى حافلات حملته الانتخابية في تكساس، وذلك بعدما أظهر مقطع فيديو مجموعة سيارات تحمل أعلامًا مؤيدة لترامب وهي تعترض حافلة لبايدن تقل المرشحة لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس ويندي ديفيس.

وقال بايدن: "لم نر شيئًا كهذا في السابق. على الأقل لم يكن لدينا رئيس يعتقد أن هذا شيء جيد".

من جهة أخرى، قال مدير الاستخبارات الأمريكية السابق، جون برينان، إنه يتخوف من أن يقوم بعض الأشخاص بأعمال عنف يوم الاقتراع أو بعده، مضيفًا أنه يأمل في أن يطلب ترامب من أنصاره ألا يشاركوا في أعمال العنف.